(Di martedì 27 aprile 2021) AIC,: “le. Il nostro sistema ha sperperato risorse e sono emersi tanti debiti” Umberto, Presidente AIC, è inerevenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare della Supee di altro. Queste el sue parole: SULLA? Se n’è parlato, siamo in contatto costante con i calciatori della Serie A e ci siamo sentiti. Il fatto di non essere stati coinvolti ci ha colpito negativamente. Lecon cui sono state prese certe decisioni ci hanno fatto riflettere molto. Calciatori pagati in maniera eccessiva? Si fa presto a fare questo ragionamento. -afferrma ...

Advertising

Enzovit : Calcagno: 'Super League? Sbagliate le modalità'' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Super League? Sbagliate le modalità, il nostro sistema ha sperperato risorse e sono emersi tanti debit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Super League? Sbagliate le modalità, il nostro sistema ha sperperato risorse e sono emersi tanti debit… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Super League? Sbagliate le modalità, il nostro sistema ha sperperato risorse e sono emersi tanti debit… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Super League? Sbagliate le modalità, il nostro sistema ha sperperato risorse e sono emersi tanti debit… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcagno Super

Umberto, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del progetto Superlega e della situazione attuale. 'League? Se n'è parlato, siamo in contatto costante con i calciatori ...NAPOLI - Umberto, Presidente AIC, è intervenuto a Radio Marte e si è soffermato sia sulla SuperLega che sull'economia del calcio: "DellaLeague se n'è parlato, siamo in contatto costante con i ..."Super League? Se n’è parlato, siamo in contatto costante con i calciatori della Serie A e ci siamo sentiti. Il fatto di non essere stati coinvolti ci ha colpito negativamente.Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Umberto Calcagno, Presidente AIC che è tornato a parlare della Superlega: "Se n’è parlato, siamo in contatto ...