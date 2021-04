AstraZeneca senza prenotazione: open day a Marcianise (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – open day al centro vaccinale di Marcianise nei giorni di martedì 27 e mercoledì 28 aprile. Tutti gli utenti compresi in una fascia d’età che va dai 60 ai 69 anni, infatti, potranno avere la propria dose di AstraZeneca senza dover ricorrere alla prenotazione. Un’iniziativa che mira ad aumentare il numero di vaccinazioni nel centro casertano e nei comuni limitrofi per chiudere il cerchio quanto prima. Asl e Comune a braccetto per accogliere le persone che vorranno usufruire di questa possibilità e che non devono essere per forza residenti a Marcianise, ma possono avere lo stesso beneficio anche se situati nei centri di Capodrise, San Marco Evangelista, Macerata Campania, Portico di Caserta e Recale. L’unica prerogativa è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) –day al centro vaccinale dinei giorni di martedì 27 e mercoledì 28 aprile. Tutti gli utenti compresi in una fascia d’età che va dai 60 ai 69 anni, infatti, potranno avere la propria dose didover ricorrere alla. Un’iniziativa che mira ad aumentare il numero di vaccinazioni nel centro casertano e nei comuni limitrofi per chiudere il cerchio quanto prima. Asl e Comune a braccetto per accogliere le persone che vorranno usufruire di questa possibilità e che non devono essere per forza residenti a, ma possono avere lo stesso beneficio anche se situati nei centri di Capodrise, San Marco Evangelista, Macerata Campania, Portico di Caserta e Recale. L’unica prerogativa è ...

