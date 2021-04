Ascolti TV | Lunedì 26 aprile 2021 Puccini fugge 5 | 3 mln – 22 2% | Isola va piano 17 4% – 2 | 8 mln Report 9 3%

(Di martedì 27 aprile 2021) La Fuggitiva Nella serata di ieri,26, su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.31 – il finale della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14 - L’dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 Finalmente Sposi ha interessato 888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 1.628.000 – 6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 908.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Chernobyl ha registrato 542.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 ...

Ascolti tv lunedì 26 aprile 2021

