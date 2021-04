Apple rilascia tvOS 14.5, watchOS 7.4 e HomePod OS 14.5: tutte le novitàHDblog.it (Di martedì 27 aprile 2021) Le novità non sono tantissime ma sono sostanziose: in particolare su Apple TV si può bilanciare il bianco con un iPhone, e Apple Watch diventa un aiuto prezioso per il Face ID quando si indossa una…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021) Le novità non sono tantissime ma sono sostanziose: in particolare suTV si può bilanciare il bianco con un iPhone, eWatch diventa un aiuto prezioso per il Face ID quando si indossa una…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

ispazio : Apple rilascia iOS 14.5 ed iPadOS 14.5 per tutti: Ecco l’elenco completo delle tantissime novità!… - togone76 : RT @HDblog: Apple rilascia tvOS 14.5, watchOS 7.4 e HomePod OS 14.5: tutte le novità - HDblog : Apple rilascia tvOS 14.5, watchOS 7.4 e HomePod OS 14.5: tutte le novità - gigibeltrame : Apple rilascia iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 e macOS Big Sur 11.3! Ecco come scaricarli e installarli… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Apple rilascia iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 e macOS Big Sur 11.3! Ecco come scarica… -