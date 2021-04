Vittorino Andreoli: "Una madre che non abbandona la figlia omicida è l'umanità che sopravvive" (Di lunedì 26 aprile 2021) “Mia figlia ha pensato di ammazzarci, ma non posso lasciarla sola”. La madre di Elena Gioia è scampata alla morte per caso. Ha avvertito i gemiti di dolore del marito - che sarebbe morto di lì a poco dopo essere stato accoltellato - e con l’altra figlia hanno chiamato le forze dell’ordine, intervenute in casa. Salvandole, di fatto. Elena, 18 anni, voleva uccidere anche le due donne, ma agli inquirenti ha raccontato che era stato un ladro ad assassinare il padre. Poco dopo si sarebbe scoperto che quelle sette coltellate erano state inferte dal ragazzo 23enne di lei, in un piano omicida progettato insieme. Vent’anni dopo il massacro di Novi Ligure, il parallelismo con il caso di Avellino nasce spontaneo. Era il 21 febbraio 2001 quando un bambino di 12 anni, Gianluca De Nardo, e sua mamma Susy furono massacrati a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “Miaha pensato di ammazzarci, ma non posso lasciarla sola”. Ladi Elena Gioia è scampata alla morte per caso. Ha avvertito i gemiti di dolore del marito - che sarebbe morto di lì a poco dopo essere stato accoltellato - e con l’altrahanno chiamato le forze dell’ordine, intervenute in casa. Salvandole, di fatto. Elena, 18 anni, voleva uccidere anche le due donne, ma agli inquirenti ha raccontato che era stato un ladro ad assassinare il padre. Poco dopo si sarebbe scoperto che quelle sette coltellate erano state inferte dal ragazzo 23enne di lei, in un pianoprogettato insieme. Vent’anni dopo il massacro di Novi Ligure, il parallelismo con il caso di Avellino nasce spontaneo. Era il 21 febbraio 2001 quando un bambino di 12 anni, Gianluca De Nardo, e sua mamma Susy furono massacrati a ...

