Variante indiana, perché è più veloce e pericolosa. Ma c'è il dubbio sull'efficacia dei vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) Inglese, sudafricana, brasiliana, e ora indiana. L'unicità della Variante indiana, per via della sua doppia mutazione, è motivo di preoccupazione in Asia ma anche nel resto del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 aprile 2021) Inglese, sudafricana, brasiliana, e ora. L'unicità della, per via della sua doppia mutazione, è motivo di preoccupazione in Asia ma anche nel resto del...

Advertising

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Non esiste nessun dato che faccia pensare che la variante “indiana” sia problematica. Le mutazioni… - MaxCharmed : RT @antonellaviol17: Variante indiana: giusto chiudere i confini, ma per limitare la diffusione di questa e altre varianti dobbiamo fare an… - OSaglio : RT @plums_the: @valy_s @TommyBrain @TgLa7 La variante indiana è nata con le vaccinazioni Covid ... e vediamo se qualcuno smentisce questa t… -