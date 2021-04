Una curiosa coincidenza di M Della Morte | A Morelli | F Salmoni

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Questo post è stato scritto in collaborazione con Michele, professore ordinario di diritto costituzionale, e Alessandro, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico) Con un tweet di alcuni giorni fa, il neosegretario Enrico Letta ha annunciato che riprenderanno i lavori del Pd sui tanto attesi progetti di riforma istituzionale. Ho chiesto alla professoressa Carla Bassu e all’on. Andrea Giorgis di coordinare il lavoro del @pdnetwork sulle #riformeistituzionali. Cominceremo con iniziative per limitare i cambi di casacca e il trasformismo parlamentare.— Enrico Letta (@EnricoLetta) April 8, 2021 È dal fatidico 21 settembre dello scorso anno, quando il voto referendario ha sancito la drastica riduzione dei componenti di Camera e Senato, che attendiamo i “correttivi costituzionali” necessari a compensare ...

Leggiamo il punto intitolato 'Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta' (da pagina 35 in poi) e notiamo una curiosa coincidenza: le riforme che il governo Lega - 5Stelle portava avanti ...