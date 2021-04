Sud Sudan | agguato a Christian Carlassare vescovo missionario italiano

Advertising

Avvenire_Nei : Agguato al vescovo Carlassare. 'Pregate per la gente di Rumbek' - fattoquotidiano : Agguato in Sud Sudan: ferito il missionario e vescovo italiano Christian Carlassare - giusmo1 : Sud Sudan:agguato a missionario e vescovo italiano Christian Carlassare, ferito - albertocaldana : RT @fabiobellentani: Sud Sudan, agguato al vescovo italiano Carlassare. 'È stata una gambizzazione'. Ferito ma fuori pericolo - infoitinterno : Agguato al missionario di Piovene Christian Carlassare: ferito a colpi di pistola in Sud Sudan -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Sudan

Padre Christian Carlassare è vivo e questa è la notizia più bella: il neo - vescovo vicario della Diocesi di Rumbek , uno dei luoghi più poveri di tutto il, è stato vittima di un agguato la notte scorsa con colpi di arma da fuoco diretti alle gambe che hanno fatto pensare al peggio ai primi soccorritori. Il missionario comboniano è stato ...... missionario comboniano e nuovo vescovo di Rumbek (). I due gli hanno sparato ferendolo a entrambe le gambe. Il vescovo è stato prontamente soccorso dai medici del Cuamm,che gestiscono l'...Il comboniano - il più giovane presule al mondo - ferito alle gambe da uomini armati. Le sue parole: «Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me» ...Conflitti - Sud Sudan, ferito in un attacco il vescovo padre Cristian Carlassare - Sarebbero 24 le persone arrestate per la gambizzazione neo-eletto VESCOVO della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, padr ...