Spostamenti | coprifuoco | ristoranti | green pass | seconde case | cosa si può e non si può fare in zona gialla

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi quasi 50 milioni di italiani tornano in fascia, dalla Campania alla Lombardia. Fanno eccezione gli abitanti di buona parte del Sud e della Sardegna, unica Regione a restare in...

ilmessaggero.it

Quasi tutta l'Italia torna in zona gialla da oggi, con regole meno stringenti su, ristoranti e scuola. Ma che peso avranno le riaperture sull'andamento dei contagi di ...come il...Consentiti anche tutti gli altrisul territorio regionale, comprese le visite a parenti,... ma solo negli spazi all'aperto e entro gli orari stabiliti dal. È possibile andare al ...Da oggi tornano le zone gialle in Italia: ecco tutte le regole relative a spostamenti tra Regioni e le riaperture di bar, ristoranti, cinema e musei.Il presidente della Fondazione Gimbe: 'Dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita' ...