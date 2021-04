‘Sono un dottore’: ex medico di famiglia abusa della sua professione e violenta 3 minorenni (Di lunedì 26 aprile 2021) Era stato già radiato dall’ordine, indagato poi per violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione. Ma ora lui, un medico di 64 anni, è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nella mattinata odierna, il NAS Carabinieri di Latina, a conclusione di un’attività d’indagine denominata “dark card” – coordinata dal Procuratore aggiunto dott. Carlo Lasperanza unitamente al Sost. Proc. dott.ssa Giorgia Orlando della Procura della Repubblica di Latina – ha dato esecuzione, in un Comune del sud pontino, alla misura di sicurezza provvisoria “non detentiva” della “libertà vigilata” (per la durata di 1 anno), emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, dott. Pierpaolo Bortone, nei confronti di un 64enne medico di medicina generale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Era stato già radiato dall’ordine, indagato poi per violenza sessuale ed esercizio abusivo. Ma ora lui, undi 64 anni, è stato sottoposto alla misura di sicurezzalibertà vigilata. Nella mattinata odierna, il NAS Carabinieri di Latina, a conclusione di un’attività d’indagine denominata “dark card” – coordinata dal Procuratore aggiunto dott. Carlo Lasperanza unitamente al Sost. Proc. dott.ssa Giorgia OrlandoProcuraRepubblica di Latina – ha dato esecuzione, in un Comune del sud pontino, alla misura di sicurezza provvisoria “non detentiva”“libertà vigilata” (per la durata di 1 anno), emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, dott. Pierpaolo Bortone, nei confronti di un 64ennedi medicina generale, ...

