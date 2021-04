Smetto quando voglio: come abbandonare (per davvero) le cattive abitudini (Di lunedì 26 aprile 2021) Arriva quel momento in cui, per un motivo o per un altro, cediamo alle cattive abitudini. Sappiamo che queste ci danneggeranno, come l’aggettivo stesso suggerisce eppure, forti delle nostre consapevolezze, andiamo avanti comunque, convinte che prima o poi riusciremo a smettere. Altre volte, invece, queste sono così radicate nella nostra quotidianità che neanche ci rendiamo conto di quanto ci stiamo auto sabotando. Ci nascondiamo dietro quel “Smetto quando voglio”, quando in realtà, l’unica e sola verità è che non riusciamo più a farlo. Abbiamo ceduto a qualcosa di poco salutare che non fa che altro che minare il nostro benessere. Perché forse ne eravamo affascinate, perché eravamo convinte che sarebbe durato poco. Salvo poi, diventare schiave delle nostre ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021) Arriva quel momento in cui, per un motivo o per un altro, cediamo alle. Sappiamo che queste ci danneggeranno,l’aggettivo stesso suggerisce eppure, forti delle nostre consapevolezze, andiamo avanti comunque, convinte che prima o poi riusciremo a smettere. Altre volte, invece, queste sono così radicate nella nostra quotidianità che neanche ci rendiamo conto di quanto ci stiamo auto sabotando. Ci nascondiamo dietro quel “”,in realtà, l’unica e sola verità è che non riusciamo più a farlo. Abbiamo ceduto a qualcosa di poco salutare che non fa che altro che minare il nostro benessere. Perché forse ne eravamo affascinate, perché eravamo convinte che sarebbe durato poco. Salvo poi, diventare schiave delle nostre ...

