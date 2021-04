Riaperture | a Bolzano parte la sperimentazione del “Corona pass” | test negativo per mangiare anche al chiuso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) I centri tamponi aquesta mattina sono stati letteralmente presi d’assalto in occasione del primo giorno delin Alto Adige. Da oggi, infatti, chi ha unnon più vecchio di 72 ore, comei vaccinati e i guariti, hanno accesso ai locali interni dei ristoranti. A, come in 90 altri comuni altoatesini, sono stati allestiti centri nei quali possono essere effettuati gratuitamente inasali fai da te. Il risultatoviene registrato dall’Azienda sanitaria in una banca dati e il ristoratore con un codice qr lo può scannerizzare. A quel punto appare una spuntina verde che dà accesso all’esercizio pubblico. Il tempo oggi aè stato fresco con una leggera pioggia e ...