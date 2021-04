Reply | assemblea approva bilancio 2020 e nomina nuovo board

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di, società di consulenza in ambito digitale quotata sul segmento STAR, hato ilrelativo all’esercizio, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,56 euro per azione. La società ha chiuso l’anno scorso con fatturato consolidato a 1.250,2 milioni di euro (1.182,5 milioni nel 2019) e un risultato netto di gruppo a 123,6 milioni di euro (113,9 milioni nel 2019). L’hato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, sulla base delle liste di candidati presentate. Per il CdA sono statiti Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena ...