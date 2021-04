Reggio Calabria, ok dalla Commissione Bilancio alla mozione per ad aumentare la quota del Recovery Fund in favore del Sud. Maggioranza e Minoranze votano compatte (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato . Si astiene la sola Iatì. Il presidente Neri: “Battaglia di tutti. Dimostrata grande maturità politica” Passa a Maggioranza, con la sola astensione della consigliera Filomena Iatì, la mozione presentata in Commissione Bilancio del comune di Reggio Calabria, dal presidente Armando Neri che invita il Governo ad una più equa distribuzione delle risorse inserite nel programma del Recovery Fund. Maggioranza ed opposizione, infatti, hanno esplicitato la necessità di rivedere le quote di ripartizione ritenute insufficienti e penalizzanti per il Meridione d’Italia. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è spiegato nella mozione – costituisce un’occasione imprescindibile per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato . Si astiene la sola Iatì. Il presidente Neri: “Battaglia di tutti. Dimostrata grande maturità politica” Passa a, con la sola astensione della consigliera Filomena Iatì, lapresentata indel comune di, dal presidente Armando Neri che invita il Governo ad una più equa distribuzione delle risorse inserite nel programma deled opposizione, infatti, hanno esplicitato la necessità di rivedere le quote di ripartizione ritenute insufficienti e penalizzanti per il Meridione d’Italia. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è spiegato nella– costituisce un’occasione imprescindibile per ...

