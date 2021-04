Recovery: Draghi, ‘a transizione verde quasi 70 mld, dotazione maggiore Pnrr’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La seconda Missione, denominata Rivoluzione verde e transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La seconda Missione, denominata RivoluzioneEcologica, si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, dellaenergetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

