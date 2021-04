Non è l’Arena, Sgarbi: “La Gruber mi ha impedito di parlare del caso Grillo”. E Massimo Giletti: “Chi la guarda giudicherà” (Di lunedì 26 aprile 2021) Scintille in diretta a Non è l’Arena. Vittorio Sgarbi lancia l’assist e Massimo Giletti dà la stoccata finale. Nel mirino: Lilli Gruber. È successo nel corso della puntata andata in onda domenica 25 aprile su La7: si stava parlando del caso Ciro Grillo quando, improvvisamente, il dibattito è virato contro la giornalista e conduttrice. È stato Vittorio Sgarbi, tra gli ospiti della serata, a puntare i riflettori su di lei, ricordando come più volte nel corso degli anni è stato “censurato” nei vari programmi quando parlava della vicenda che vede protagonista il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle.“ Nel 2019 avevi lasciato intendere che l’inchiesta che stava vivendo Grillo avesse inciso in qualche modo sulla creazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Scintille in diretta a Non è. Vittoriolancia l’assist edà la stoccata finale. Nel mirino: Lilli. È successo nel corso della puntata andata in onda domenica 25 aprile su La7: si stava parlando delCiroquando, improvvisamente, il dibattito è virato contro la giornalista e conduttrice. È stato Vittorio, tra gli ospiti della serata, a puntare i riflettori su di lei, ricordando come più volte nel corso degli anni è stato “censurato” nei vari programmi quando parlava della vicenda che vede protagonista il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle.“ Nel 2019 avevi lasciato intendere che l’inchiesta che stava vivendoavesse inciso in qualche modo sulla creazione del ...

