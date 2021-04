Municipio XII, Lega: ex caserma Bellosguardo nel degrado (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Tra gli immobili pubblici di proprieta’ comunale chiusi, abbandonati e mai messi a disposizione dei cittadini nel Municipio XII ne abbiamo almeno cinque, ma la storia dell’ex caserma Bellosguardo, con annessa un’importante area verde esterna in via di Villa Troili 100, grida vendetta”. A denunciarlo in un videoreportage sono Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega, e Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII. “I cittadini ricordano bene che con l’Amministrazione di centrodestra al Comune di Roma si cancello’ la volonta’ del Sindaco Veltroni e del Prefetto Serra per fare di questi spazi un grande centro nomadi. Furono stanziati soldi non solo per la presa a patrimonio di questo bene, proveniente dal Ministero della Difesa, ma si investi’ anche in opere di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Tra gli immobili pubblici di proprieta’ comunale chiusi, abbandonati e mai messi a disposizione dei cittadini nelXII ne abbiamo almeno cinque, ma la storia dell’ex, con annessa un’importante area verde esterna in via di Villa Troili 100, grida vendetta”. A denunciarlo in un videoreportage sono Fabrizio Santori, dirigente romano della, e Giovanni Picone, capogruppo dellaalXII. “I cittadini ricordano bene che con l’Amministrazione di centrodestra al Comune di Roma si cancello’ la volonta’ del Sindaco Veltroni e del Prefetto Serra per fare di questi spazi un grande centro nomadi. Furono stanziati soldi non solo per la presa a patrimonio di questo bene, proveniente dal Ministero della Difesa, ma si investi’ anche in opere di ...

