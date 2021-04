Meteo in Campania, arriva l’estate ad aprile: anche picchi di 30 gradi (Di lunedì 26 aprile 2021) Da un lato temporali, dall’altro un caldo africano. L’Italia questa settimana è divisa in due dal punto di vista climatico. E in Campania sta per arrivare l’anticiclone africano. UnA fase Meteorologica dove la Primavera tornerà a confermarsi una stagione del tutto instabile anche perché questa situazione si manterrà tale almeno fino a metà della settimana. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Da un lato temporali, dall’altro un caldo africano. L’Italia questa settimana è divisa in due dal punto di vista climatico. E insta perre l’anticiclone africano. UnA faserologica dove la Primavera tornerà a confermarsi una stagione del tutto instabileperché questa situazione si manterrà tale almeno fino a metà della settimana. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

