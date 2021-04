Meglio non usare gli Apple AirTag con bambini e animali (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli esperti hanno sconsigliato vivamente l’utilizzo degli Apple AirTag per il tracking di bambini o animali domestici smarriti. Apple AirTagsI tanto attesi Apple AirTag hanno riscosso un successo incredibile, proprio come pronosticato. Infatti, durante l’evento Spring Loaded, ha affascinato moltissimo il nuovo iPad Pro con chip M1, così come l’iMac, ma dispositivi di tracking hanno carpito maggiore attenzione. Gli utenti non vedono l’ora di poterli utilizzare per evitare di smarrire altri oggetti. Sicuramente vorranno applicarli alle chiavi, al portafogli, allo zaino o alla borsa da lavoro, ma anche all’ombrello, o al portaocchiali. Insomma, qualunque oggetto importante, avrà un AirTag abbinato, con soli 35 euro. Ci ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli esperti hanno sconsigliato vivamente l’utilizzo degliper il tracking didomestici smarriti.sI tanto attesihanno riscosso un successo incredibile, proprio come pronosticato. Infatti, durante l’evento Spring Loaded, ha affascinato moltissimo il nuovo iPad Pro con chip M1, così come l’iMac, ma dispositivi di tracking hanno carpito maggiore attenzione. Gli utenti non vedono l’ora di poterli utilizzare per evitare di smarrire altri oggetti. Sicuramente vorranno applicarli alle chiavi, al portafogli, allo zaino o alla borsa da lavoro, ma anche all’ombrello, o al portaocchiali. Insomma, qualunque oggetto importante, avrà unabbinato, con soli 35 euro. Ci ...

