Mafia, colpo al clan Strisciuglio di Bari: 99 arresti in un maxi blitz (Di lunedì 26 aprile 2021) Una maxi operazione condotta a Bari ha sgominato il clan pugliese Strisciuglio: in totale sono 99 le persone arrestate. Credit: PixabayUna vasta operazione antiMafia a Bari ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di capi e affiliati del clan Strisciuglio. A finire in manette sono state complessivamente 99 persone: 96 sono state portate in carcere mentre per le altre 3 sono scattati gli arresti domiciliari. A vario titolo, le accuse sono di associazione mafiosa, reati di droga, armi, estorsioni, lesioni e rissa. L'operazione, denominata Vortice Maestrale, è stata condotta dalla Squadra mobile della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando provinciale, coordinati ...

