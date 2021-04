Liga spagnola | l' Atletico crolla Real | Barcellona e Siviglia ora credono al titolo

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'Madrid è finito ko e ora laè in bilico tra quattro squadre. La 32esima giornata del campionato spagnolo ha regalato come sempre grandi emozioni, quando ci avviamo al finale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga spagnola

L' Atletico Madrid è finito ko e ora laè in bilico tra quattro squadre. La 32esima giornata del campionato spagnolo ha regalato come sempre grandi emozioni, quando ci avviamo al finale di stagione e i colchoneros capolisti hanno ...In più, offre anche la, il campionato francese e diversi eventi di baseball. Tramite questi servizi di streaming gli amanti del calcio possono seguire gli eventi sportivi e rimanere ...Il Milan ha più idee per sostituire Castillejo, che verrà ceduto nel mercato estivo. Nella lista di Maldini sembra esserci anche Lamela.I colchoneros sono caduti sotto i colpi del Bilbao e sono a +2 sulla rivali. Inizia il rush finale per la conquista del campionato ...