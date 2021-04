Il Recovery Plan di cui abbiamo bisogno, secondo Greenpeace (Di lunedì 26 aprile 2021) Una sorta di Whatever it takes per il pianeta. È questo ciò che Greenpeace Italia ha chiesto al primo ministro Draghi presentando un piano in dieci punti per rilanciare l’Italia in seguito alla crisi pandemica che ha sconvolto ogni angolo del globo. L’occasione è la presentazione da parte del governo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), cioè il programma di investimenti che l’Italia deve consegnare entro il 30 aprile alla Commissione europea nell’ambito del NextGenerationEu, lo strumento per rispondere alle conseguenze portate dal Covid-19. L’organizzazione ambientalista italiana li ha raccontanti nel corso del sit-in che ha tenuto lo scorso 15 aprile davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero dinanzi al dicastero che avrà un ruolo centrale nello smistamento dei fondi per la ripresa che arriveranno dall’Unione. secondo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) Una sorta di Whatever it takes per il pianeta. È questo ciò cheItalia ha chiesto al primo ministro Draghi presentando un piano in dieci punti per rilanciare l’Italia in seguito alla crisi pandemica che ha sconvolto ogni angolo del globo. L’occasione è la presentazione da parte del governo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), cioè il programma di investimenti che l’Italia deve consegnare entro il 30 aprile alla Commissione europea nell’ambito del NextGenerationEu, lo strumento per rispondere alle conseguenze portate dal Covid-19. L’organizzazione ambientalista italiana li ha raccontanti nel corso del sit-in che ha tenuto lo scorso 15 aprile davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero dinanzi al dicastero che avrà un ruolo centrale nello smistamento dei fondi per la ripresa che arriveranno dall’Unione....

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - SkyTG24 : Recovery plan, 191,5 miliardi per il rilancio: donne, giovani e Sud. Come verranno spesi - Andyphone : RT @tempoweb: Recovery, non ci voleva certo un Draghi per scrivere tante banalità #mariodraghi #recoveryplan #iltempoquotidiano https://t.… -