Il confronto tra i piani di rilancio di Stati Uniti ed Europa è avvilente (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli Usa hanno investito 8mila miliardi, il 40 per cento del Pil, e la ripresa è già ripartita. Il Vecchio Continente spenderà meno del 5 per cento e, tra lungaggini e burocrazia, ancora non si vede la fine del tunnel Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli Usa hanno investito 8mila miliardi, il 40 per cento del Pil, e la ripresa è già ripartita. Il Vecchio Continente spenderà meno del 5 per cento e, tra lungaggini e burocrazia, ancora non si vede la fine del tunnel

