**Governo: Conte con Letta vs Salvini, sfida 'giallorossa' a Lega 'che fa su odg Meloni?'** (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - "Quando si sta al governo -dice Letta- i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto 'o si sta al governo o all'opposizione', ho detto una cosa che secondo me è Legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura di governo di unità nazionale". E Conte si muove in linea: "Utilizzare la propria posizione per incassare onori e vantaggi, rifuggendo però oneri e responsabilità, è tanto facile quanto ingiusto e scorretto" ed è "intollerabile in piena pandemia fingere di essere all'opposizione per cavalcare il malContento dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - "Quando si sta al governo -dice- i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto 'o si sta al governo o all'opposizione', ho detto una cosa che secondo me èta alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura di governo di unità nazionale". Esi muove in linea: "Utilizzare la propria posizione per incassare onori e vantaggi, rifuggendo però oneri e responsabilità, è tanto facile quanto ingiusto e scorretto" ed è "intollerabile in piena pandemia fingere di essere all'opposizione per cavalcare il malnto dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri ...

