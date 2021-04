Giro d’Italia 2021 in tv: orari, calendario e programma delle 21 tappe (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutto pronto per il Giro d’Italia 2021: tv, orari e calendario delle 21 tappe. Di seguito trovate la guida completa per non perdervi nulla della 104^ Corsa Rosa, con tutte le informazioni per seguire il Giro al via il prossimo 8 maggio da Torino. L’arrivo è previsto a Milano il 30 maggio dopo 3.479 chilometri complessivi e 47mila metri di dislivello. Un percorso con due cronometro, otto tappe di montagna (torna il temuto Zoncolan) e tante frazioni incerte. Al via dovrebbe esserci anche Vincenzo Nibali: il siciliano sta recuperando a tempo di record dall’infortunio al polso e dovrebbe farcela. Con lui tanti altri big. Di seguito tv, orari e calendario delle 21 ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutto pronto per il: tv,21. Di seguito trovate la guida completa per non perdervi nulla della 104^ Corsa Rosa, con tutte le informazioni per seguire ilal via il prossimo 8 maggio da Torino. L’arrivo è previsto a Milano il 30 maggio dopo 3.479 chilometri complessivi e 47mila metri di dislivello. Un percorso con due cronometro, ottodi montagna (torna il temuto Zoncolan) e tante frazioni incerte. Al via dovrebbe esserci anche Vincenzo Nibali: il siciliano sta recuperando a tempo di record dall’infortunio al polso e dovrebbe farcela. Con lui tanti altri big. Di seguito tv,21 ...

