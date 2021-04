Figc vara norma anti-SuperLega | chi partecipa escluso da Serie A

(Di lunedì 26 aprile 2021) Su proposta del presidente dellaGabriele Gravina, il Consiglio federale ha votato l’inserimento di una: “Ai fini della iscrizione al campionato - si legge nel testo che sarà inserito attraverso una modifica dell’articolo 16 delle Noif - la società si impegna a nonre a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla”. Lazione a campionati di natura privatistica “comporta la decadenza dell’affiliazione”, prosegue il testo nella parte sanzionatoria. L’ok dellaservirà anche per l’adesione a gare e tornei amichevoli. “Quanto alla, chi ritiene di volerre ...

L'ok dellaservirà anche per l'adesione a gare e tornei amichevoli. 'Quanto alla norma anti - Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da ...Lo ha annunciato il presidente dellaGabriele Gravina al termine del consiglio federale. 'Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune societa' che ...Dal Consiglio Federale della FIGC, riunito oggi a Roma, era atteso un provvedimento che potesse servire per contrastare la nascita in futuro di altri progetti simili alla Superlega. Anche lo stesso Re ...La FIGC ha varato la norma anti Superlega nell'odierno Consiglio Federale. È stato modificato l'articolo 16 delle Noif, 'Decadenza e revoca dell'affiliazione', ...