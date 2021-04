Ex concorrente de L’Eredità indagato per l’omicidio del padre ed il tentato omicidio della madre (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex concorrente de L’Eredità, Marco Eletti, è il principale indagato per l’omicidio del padre Paolo Eletti e per il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. Il 32enne nel gennaio del 2019 aveva partecipato come concorrente proprio a L’Eredità senza pur vincere il montepremi finale. “Rivedermi in tv mi ha fatto un certo effetto” – ha scritto il giovane nel suo blog – “E purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale”. A distanza di due anni e qualche mese, il brutto ritorno sui ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021) L’exde, Marco Eletti, è il principaleperdelPaolo Eletti e per ilSabrina Guidetti. Il 32enne nel gennaio del 2019 aveva partecipato comeproprio asenza pur vincere il montepremi finale. “Rivedermi in tv mi ha fatto un certo effetto” – ha scritto il giovane nel suo blog – “E purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale”. A distanza di due anni e qualche mese, il brutto ritorno sui ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità - zazoomblog : Ex concorrente de L’Eredità indagato per l’omicidio del padre ed il tentato omicidio della madre - #concorrente #L… - claudio_2022 : L'Eredità, arresto choc del concorrente. Padre ucciso e madre in coma, il movente dei soldi: le sue parole in tv - biciofab : RT @tempoweb: Padre ucciso e madre in coma. L'arresto choc del concorrente de L'Eredità, le sue parole in tv #rai #insinna #marcoeletti #re… - lorenzotonion : RT @tempoweb: Padre ucciso e madre in coma. L'arresto choc del concorrente de L'Eredità, le sue parole in tv #rai #insinna #marcoeletti #re… -