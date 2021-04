“E’ già diffusa in Italia” Covid, preoccupazione per la variante indiana (Di lunedì 26 aprile 2021) Il virologo Andrea Crisanti ha espresso preoccupazioni sulla variante indiana e la sua possibile diffusione in Italia dopo la notizia di oggi riguardante alcuni contagi in Veneto Sono già due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 aprile 2021) Il virologo Andrea Crisanti ha espresso preoccupazioni sullae la sua possibile diffusione indopo la notizia di oggi riguardante alcuni contagi in Veneto Sono già due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

