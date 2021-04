Domenica Live, Wilma Goich racconta a Barbara D’Urso la morte della figlia: “Sembrava sciatica, era un tumore” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata di Domenica Live andata in onda ieri 25 aprile, Wilma Goich ha raccontato il dolore per la morte della figlia Susanna nata dal matrimonio con Edoardo Vianello. “Le hanno diagnosticato un tumore, è successo tutto in un mese. Una persona sorridente, piena di vita”, ha raccontato a un anno di distanza dalla tragedia. Poi ha spiegato: “A un certo punto ha detto ‘Ho lo sciatica’. E non era sciatica. L’abbiamo ricoverata e dopo una settimana non c’era più. Così improvvisamente. Le hanno diagnosticato il tumore al polmone. Il dottore appena ha visto la tac ha detto ‘3-4 mesi di vita’. Edoardo lo sapeva. Io no e neanche lei”. Ora il nipote, 23 anni, vive con lei: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata diandata in onda ieri 25 aprile,hato il dolore per laSusanna nata dal matrimonio con Edoardo Vianello. “Le hanno diagnosticato un, è successo tutto in un mese. Una persona sorridente, piena di vita”, hato a un anno di distanza dalla tragedia. Poi ha spiegato: “A un certo punto ha detto ‘Ho lo’. E non era. L’abbiamo ricoverata e dopo una settimana non c’era più. Così improvvisamente. Le hanno diagnosticato ilal polmone. Il dottore appena ha visto la tac ha detto ‘3-4 mesi di vita’. Edoardo lo sapeva. Io no e neanche lei”. Ora il nipote, 23 anni, vive con lei: ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - Giusepp92635258 : @DursoAVita1 Ieri domenica live ha fatto record negativo, live non è la D’Urso in prima serata faceva l’11 percento… - FQMagazineit : Domenica Live, Wilma Goich racconta a Barbara D’Urso la morte della figlia: “Sembrava sciatica, era un tumore” - nicolasavoia : Leggo BOOM per #DomenicaIn e 'migliora' #DomenicaLive. Ma cosa? Hanno calato entrambi rispetto a 7 gg. fa Domenica… - Giusepp92635258 : Comunque volevo dire ai fan di BDU prima di paragonare gli ascolti di avanti un altro a quelli di live non è la D’U… -