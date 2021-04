Domenica In | Mara Venier senza freni | “Briatore scusami | ma lo devo dire” Elisabetta Gregoraci reagisce così

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tra gli ospiti diIn nella puntata di ieri 25 aprile anche. La showgirl ha ripercorso la propria vita e, giunti al “capitolo Flavio”,ha fatto una rivelazione inaspettata: “Stamattina ho parlato con Flavio, sai… prima ho tastato un po’ il terreno. Possola mia sensazione? Lui è ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo. Percepisci proprio l’amore”. L’ex gieffina, allora, ha replicato: “Siamo una coppia anomala, è come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene. Credo che la gente ormai non capisca più nulla, prima mi interessava il giudizio degli altri, ora non più”.ha concluso la sua esperienza ...

In day time domina Venier, ma con la Juve al 7,7% su Sky A partire dalle 14.00 su Rai1 'In' conVenier alla conduzione ha avuto 3,1 milioni e il 18,6% e poi con la seconda parte 2,687 ...Venier ospita aIn Elisabetta Gregoraci. E proprio non resiste a fare da novello Cupido. Dopo gli infiniti tira e molla e gli stracci che sono volati durante e dopo il Grande Fratello ...Ecco i dati di ascolto della domenica pomeriggio: è ancora un ottimo risultato per Mara Venier con il suo Domenica IN. I dati del 25 aprile 2021 ...Su Rai1 La compagnia del cigno 2 ha riscosso 3,390 milioni e 14,7% di share. Avanti un altro pure di sera ha portato a casa 3,152 milioni di spettatori e il 14,4% di share.