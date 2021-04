De Rossi | fine dell’incubo Covid | la moglie Sarah lo riabbraccia in lacrime

(Di lunedì 26 aprile 2021) News L’ex calciatore della Roma ha sconfitto il virus Pubblicato su 26 Aprile 2021 Tredici giorni fa, l’ex calciatore della Roma Daniele Deè stato dimesso dall’ospedale Lazzaro Spallanzani e ha fatto ritorno a casa. Il ricovero si è reso necessario per scongiurare complicazioni dovute al-19. Da quando però è rientrato nella propria dimora, l’atleta si è posto in isolamento, non potendo avere contatti con il resto della famiglia. Oggi, finalmente, ha potutore i suoi cari. A renderlo noto è stata laFelberbaum, che su Instagram ha pubblicato una foto commuovente. L’attrice si è immortalata stretta al marito, con leagli occhi, specificando che ha potuto ...

Nell'ultimo mese e mezzo, prima e dopo il ricovero di cinque giorni, De Rossi ha vissuto in isolamento in un altro appartamento, separato da moglie e figli fino alla negativizzazione che finalmente è arrivata. L'ex numero 16 della Roma, ora nello staff azzurro del c.t. Roberto Mancini, è tornato a casa come raccontato da sua moglie Sarah su Instagram. Dopo 37 giorni di positività e un ricovero all'ospedale Spallanzani per il contagio nel focolaio della Nazionale, di cui è da poco membro dello staff di Mancini.