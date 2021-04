Dalla prescrizione al Csm La riforma Cartabia secondo Cesare Mirabelli

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si dice spesso che il tempo è denaro. Nel mondo della Giustizia, almeno quella italiana, è molto di più. Velocizzare i tempi della giurisdizione significa, nella maggior parte dei casi, restringere le maglie per la corruzione, dice a Formiche.net, presidente emerito della Corte Costituzionale. Il piano della ministra della Giustizia Martanel Recovery Plan va nella giusta direzione, spiega il costituzionalista, ma non c’è un minuto da perdere., partiamo dai tempi del processo. Dove bisogna intervenire? La prima priorità è rendere efficiente e sollecita la giurisdizione. La ragionevole durata della giurisdizione è assicurataCostituzione, risponde a un obbligo internazionale all’attenzione dell’Ue, ma è anche un diritto del cittadino. L’abbreviazione dei tempi, ...

Advertising

Michele_Arnese : 'Nella versione definitiva del Pnrr l’esecutivo sceglie di non decidere: dalla riforma del Csm sparisce il tema del… - filipporiccio1 : @vitalbaa @SkyTG24 Lo statistico non parte dalla premessa che le misure siano rispettate. Cerca correlazioni (che d… - stcompar : @mcflower74 @ScoccoT @cometantialtri @mike_fusco De Sanctis fu l'unico veramente condannato perché fu l'unico che r… - fracca69 : @Mattia80238345 @capuanogio Lascia stare, dai. Calciopoli ha coinvolto decine di squadre, Inter compresa. Questa co… - IvanWien92 : @ocram_5 @pisto_gol Su di voi i giudici si sono pronunciati tante volte. 38 su Calciopoli, impossibilitati dalla prescrizione sul doping. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla prescrizione

Altalex

Rischia così fino a sei anni di carcere il paziente che, in possesso di una regolare...ad assicurargli il quantitativo di terapia necessaria a combattere i lancinanti dolori causati......studio' ha aggiunto il governatore che ha poi snocciolato i numeri e le azioni messe in campo... Vaccinati tutti i docenti prenotati, tamponi gratis senzaper studenti e insegnanti, ...Iniziative su tutto il territorio nazionale. Il 27 aprile in Tribunale ad Arezzo l’udienza decisiva per il malato di artrite reumatoide. La cannabis terapeutica è legale dal 20 ...Il 27 aprile in Tribunale ad Arezzo l’udienza decisiva per il malato di artrite reumatoide. La cannabis terapeutica è legale dal 2007 ma l’approvvigionamento è difficilissimo: Meglio Legale e Associaz ...