Covid Veneto, Zaia: “Oggi 535 contagi”. Dati 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Soni 535 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 26 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 10 morti, che portano a 11.245 il totale dei decessi in Veneto dall’inizio dell’emergenza. La regione, da Oggi in zona gialla, nelle ultime 24 ore ha processato 11.120 tamponi. L’indice di positività è al 4,81%. Attualmente i positivi sono 23.507, di cui 1.540 ricoverati in ospedale (-19 rispetto a ieri): di questi, 1.325 sono in area non critica (-20) e 215 in terapia intensiva (+1). Il totale dei dimessi/guariti è di 20.192. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Soni 535 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 26, illustrati dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 10 morti, che portano a 11.245 il totale dei decessi indall’inizio dell’emergenza. La regione, dain zona gialla, nelle ultime 24 ore ha processato 11.120 tamponi. L’indice di positività è al 4,81%. Attualmente i positivi sono 23.507, di cui 1.540 ricoverati in ospedale (-19 rispetto a ieri): di questi, 1.325 sono in area non critica (-20) e 215 in terapia intensiva (+1). Il totale dei dimessi/guariti è di 20.192. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - DelarueF : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - mummy53690440 : COVID, ZAIA: VARIANTE INDIANA INDIVIDUATA ANCHE IN VENETO -