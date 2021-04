Chi aderisce alla Super League è fuori dalla Serie A | dice la Federcalcio

Leggi su agi

(Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Roma, 26 apr. - Laavverte: "Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l'affiliazione". Lo ha annunciato il presidente, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale, durante il quale è stata approvata la norma che impedisce l'iscrizione ai campionati nazionali per i club partecipanti a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa. "Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e di chi è uscito. Questa norma - ha chiarito il numero1 della Figc in conferenza stampa - si riferisce alle licenze nazionali. E' evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato". Gravina ha poi aggiunto che "chi ha interpretato la ...