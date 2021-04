Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3 (Di lunedì 26 aprile 2021) In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo nel dettaglio delle migliori armi da utilizzare durante la Season 3 Dopo tanta attesa la Season 3 è finalmente arrivata e ha portato davvero tante novità su Warzone. Ovviamente tra le modifiche più grandi spicca la nuova Verdansk 1984, ma non bisogna sottovalutare anche l’aggiunta di nuovi equipaggiamenti. L’introduzione di nuovi strumenti all’interno di una battle royale è in grado di modificare molto l’equilibrio di gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali. Per aiutarvi a prendere familiarità con i nuovi equilibri abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le migliori ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) In questa nuova guida suofvi parleremo nel dettaglio delleda utilizzare durante la3 Dopo tanta attesa la3 è finalmente arrivata e ha portato davvero tante novità su. Ovviamente tra le modifiche più grandi spicca la nuova Verdansk 1984, ma non bisogna sottovalutare anche l’aggiunta di nuovi equipaggiamenti. L’introduzione di nuovi strumenti all’interno di una battle royale è in grado di modificare molto l’equilibrio di gioco, rendendo improvvisamente meno popolariche un tempo erano considerate eccezionali. Per aiutarvi a prendere familiarità con i nuovi equilibri abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - SaFeDevaaah : RT @FlwSafe: Giocatore pazzo di call of duty con clip insane a 30 fps cerca un cazzo de accrocchio per registrare a 60 senza PC sia old che… - tuttoteKit : Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3 #Activision #CallOfDutyWarzone #InfinityWard #PC #PS4 #PS5… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Prova subito Call of Duty: Black Ops Cold War, entra nel vivo dell’azione e dimostra a tutti di che pasta sei fatto! No… - JuegosDelLoco : Un usuario de Call of Duty: Warzone usa un piano para disparar -