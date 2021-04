Calciomercato, Haaland verso una big: l’affare si può chiudere (Di lunedì 26 aprile 2021) Calciomercato, l’attaccante Haaland verso una big: l’affare si può chiudere a breve anche se la concorrenza non manca. Dall’Inghilterra sono sicuri: nella corsa a Erling Haaland c’è anche il Chelsea. Il centravanti norvegese è l’oggetto del desiderio di tutti i top club europei e i Blues di Abramovich non fanno eccezione. Secondo quanto riferito dalla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021), l’attaccanteuna big:si puòa breve anche se la concorrenza non manca. Dall’Inghilterra sono sicuri: nella corsa a Erlingc’è anche il Chelsea. Il centravanti norvegese è l’oggetto del desiderio di tutti i top club europei e i Blues di Abramovich non fanno eccezione. Secondo quanto riferito dalla L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ftbnews24 : #SerieA #Milan verso #LazioMilan #Ibra ?? - milansette : Milan, contatto con Raiola per un attaccante: il destino dipende da Haaland - KaneACMilan : RT @cmdotcom: #Milan, contatto con #Raiola per un attaccante: il destino dipende da #Haaland [@86longo] - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Milan, contatto con #Raiola per un attaccante: il destino dipende da #Haaland [@86longo] - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, contatto con #Raiola per un attaccante: il destino dipende da #Haaland [@86longo] -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Haaland Chelsea, svelato l'obiettivo principale per l'attacco Commenta per primo Il primo nome sulla lista dei dirigenti del Chelsea per la prossima stagione è quello di Erling Haaland . Lo svela il Sun , secondo il quale i Blues vogliono rinforzare l'attacco e hanno puntato il norvegese come obiettivo principale.

Milik non si ferma più: sarà bomber mercato a cifre low cost Secondo Calciomercato.com al momento non c'è nulla di scritto fra le parti, ma una valutazione data ... Il Borussia Dortmund è interessato se dovesse partire Haaland, il PSG se dovesse partire Icardi e ...

Milan, contatto con Raiola per un attaccante: il destino dipende da Haaland Calciomercato.com Calciomercato, Haaland verso una big: l’affare si può chiudere Calciomercato, l’attaccante Haaland verso una big: l’affare si può chiudere a breve anche se la concorrenza non manca. Calciomercato, Haaland verso una big della Premier: l’affare si può chiudere ...

Milan, contatto con Raiola per un attaccante: il destino dipende da Haaland 41 Il rinnovo di Ibrahimovic è un segnale di continuità che il Milan ha voluto dare al gruppo e ai tifosi. Lo svedese sarà, ancora per un anno, il leader tecnico e spirituale di una squadra giovane e ...

Commenta per primo Il primo nome sulla lista dei dirigenti del Chelsea per la prossima stagione è quello di Erling. Lo svela il Sun , secondo il quale i Blues vogliono rinforzare l'attacco e hanno puntato il norvegese come obiettivo principale.Secondo.com al momento non c'è nulla di scritto fra le parti, ma una valutazione data ... Il Borussia Dortmund è interessato se dovesse partire, il PSG se dovesse partire Icardi e ...Calciomercato, l’attaccante Haaland verso una big: l’affare si può chiudere a breve anche se la concorrenza non manca. Calciomercato, Haaland verso una big della Premier: l’affare si può chiudere ...41 Il rinnovo di Ibrahimovic è un segnale di continuità che il Milan ha voluto dare al gruppo e ai tifosi. Lo svedese sarà, ancora per un anno, il leader tecnico e spirituale di una squadra giovane e ...