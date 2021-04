Bill Gates | “Ecco perché stiamo sbagliando con i vaccini e quando torneremo alla normalità”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Via coronavirus, sì, ma per la fine del 2022. A dirlo èin una intervista a SkyNews: “Il mondo torneràentro la fine del 2022, magari non avremo debellato il covid ma saremo in grado di contenerlo in numeri molto piccoli”.ha anche sottolineato come le vaccinazioni procedano a ritmi totalmente diversi a seconda dei Paesi: “Il fatto che oravaccinando i trentenni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e non abbiamo tutti i sessantenni in Brasile e Sudafrica vaccinati non è giusto, ma entro tre o quattro mesi l’assegnazione del vaccino arriverà a tutti i Paesi”. Il magnate aggiunge che “una buona notizia è che il tasso di mortalità per questo virus nei paesi molto poveri è stato basso. Quindi vaccinare quante più persone possibili in Paesi ...