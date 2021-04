Berrettini | ' Fiero del mio tennis Mi allenerò più spesso con Sinner'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Fiero

Tiscali.it

"Sonodi come ho giocato, penso di aver fatto bene anche in difesa. Non dico di aver dominato,...è anche tornato sulle difficoltà legate all'infortunio. " Non è semplice strapparsi l'...Sono davverodi me stesso, ho giocato molto bene'. La stanchezza non è però in grado di ... Race ATP Live 2021 9: 495 punti 12 Fognini: 425 16 Sinner: 395 23 Musetti: 340 ATP, Acapulco ...L’orario era scritto nel foglio ma in molti sono arrivati con largo anticipo. Donne e uomini tra i 70 e i 79 anni, primi destinatari delle prime 1.000 dosi di Johnson & Johnson per la provincia di Are ...800 dosi ad Arezzo, 100 a Loro Ciuffenna e 100 a Camucia. Ghelardi: "accelerazione della campagna vaccinale" [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...