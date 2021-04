Atp Estoril 2021 | rinviato il match Cilic-Alcaraz per oscurità

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilvalido per il primo turno dell’Atp 250 ditra Marine Carlosè stato posticipato a martedì 27 aprile. La sfida, in programma come ultimosul campo principale nella giornata di lunedì 26 aprile, è statoper via dell’. Presso la località lusitana non sono infatti presenti le luci artificiali, perciò dopo un certo momento del giorno non è più possibile per i giocatori scendere in campo. IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 27 APRILE IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace.

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Estoril 2021, per quanto concerne martedì 27 aprile. Esordio per Marco Cecchinato, che in Portogallo debutterà contro il sudafricano Lloyd Harris. In campo anche tre teste di serie. Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Estoril 2021, per quanto concerne lunedì 26 aprile. Esordio complesso per Alejandro Davidovich Fokina, opposto all'ostico connazionale Pablo Andujar. Inizio di certo non agevole anche per il tennis italiano, che continua a godersi due giocatori fra i primi 20 e dieci nella top 100 della classifica mondiale Atp.