Anticorpo “bispecifico” | la novità per combattere il Covid | è efficace contro le varianti

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da qualche tempo si parla di anticorpi monoclonaliperla malattia. Gli anticorpi monoclonali sono molecole in grado di riconoscere, legare e neutralizzare in maniera specifica un determinato agente estraneo e/o patogeno, come ad esempio il coronavirus. Dall’Europa arriva un nuovo sviluppo degli anticorpi monoclonali: l’”, che potrebbe segnare una svolta nella cura del virus. Dai primi studi sembra che questosiaanchele. Vediamo di cosa si tratta. Anticorpi monoclonali: il nuovo studio europeo Il suo nome è CoV-X2. Si tratta dell’ultima innovazione in campo medico. l’non solo è...