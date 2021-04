Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno litigato? Interviene la mamma della ballerina (Di lunedì 26 aprile 2021) Giulia Stabile e Sangiovanni hanno litigato? Dopo l’ultima puntata del serale di Amici 20, gli estimatori della coppia si sono preoccupati per via dell’umore di lei che non sembrava esattamente al massimo. Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno litigato? E se molti hanno attribuito il malumore di Giulia alle pochissime esibizioni della puntata, altri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 aprile 2021)? Dopo l’ultima puntata del serale di20, gli estimatoricoppia si sono preoccupati per via dell’umore di lei che non sembrava esattamente al massimo.20,? E se moltiattribuito il malumore dialle pochissime esibizionipuntata, altri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Amici 20, Fabrizio Prolli su Giulia Stabile: 'Era debole di espressione, sembra stanca' - sparkIes__ : Ma esistono le schedine per Amici? Perché io sono pronta a scommettere pure il mio qulo sulla vittoria di Giulia soldi facili facili - feritiecontenti : pronostici per la finalissima di amici: sangiovanni e giulia sono sicuri al 100% e ok e secondo me anche deddy ma s… - GiovannaVanore : RT @assurdoassurdo: il mio amore per le coreo che giulia ha fatto prima di amici è immenso #datecigiuliastabile - vvvirginiaa : RT @assurdoassurdo: il mio amore per le coreo che giulia ha fatto prima di amici è immenso #datecigiuliastabile -