Una Vita, anticipazioni 26 aprile – 1 maggio 2021: Genoveva accetta di sposare Felipe (Di domenica 25 aprile 2021) Genoveva e Felipe - Una Vita Propositi matrimoniali per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Nelle puntate di Una Vita in onda da domani (Canale 5, ore 14.10), l'avvocato continuerà infatti ad ignorare il coinvolgimento della fidanzata Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nella sua rottura con Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e le chiederà per la seconda volta di sposarlo, ottenendo una risposta positiva. In particolare, Felipe prenderà questa decisione poiché sarà convinto del fatto che Genoveva ha in grembo suo figlio. L'uomo non sospetterà dunque minimamente che il padre del bambino possa essere Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia segretamente alleato con la Salmeron. Ecco le anticipazioni da lunedì 26 ...

