Un ragazzo argentino compra Google a soli 4 euro (Di domenica 25 aprile 2021) Non si sa cosa sia accaduto, eppure un ragazzo argentino è riuscito ad acquistare Google a poco più di 4 euro, per qualche ora. Un malinteso che lascia di stucco. Come può, un semplice ragazzo, riuscire ad acquistare un dominio importantissimo per pochi spiccioli? Ciò che è accaduto non è ancora del tutto chiaro. Eppure, il 21 aprile, il trentenne Nicolas David Kuroña è stato per qualche ora proprietario di Google in Argentina, più precisamente, del dominio Google.com.ar. Lo ha acquistato per 540 pesos argentini, 4,79 euro al cambio attuale, in modo del tutto legale. Questo perché il dominio aveva raggiunto la data di scadenza e ...

