Tina Cipollari vuole rifare Pechino Express e racconta un retroscena | “Mi ha quasi uccisa”

Leggi su biccy

(Di domenica 25 aprile 2021)è una delle colonne portanti di Uomini e Donne e sarà anche per questo che raramente accetta di partecipare ad altri programmi. L’opinionista ha detto che non farebbe mai il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, ma in passato è stata una concorrente di. Non è finita qui, perché la vamp in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha rivelato chebbe subito il reality di Rai Due (che però ha traslocato su Sky). “Credo che sia un reality bellissimo chei volentieri qualora dovessero ripropormelo. Posso assicurarvi che è faticoso sotto svariati punti di vista, sia fisici che mentali. La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi haletteralmente”. Lasi è ...