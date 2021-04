The Rookie 3 e Bull 5 su Rai2 tra ingiustizie sul lavoro e conflitti d’interesse, trame 25 aprile e 2 maggio (Di domenica 25 aprile 2021) Secondo appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 nella domenica sera di Rai2. Stasera, 25 aprile, andranno in onda due nuovi episodi delle serie tv. Il poliziesco con Nathan Fillion, tratto da una storia vera, prosegue la sua terza stagione concentrandosi sulla brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani. Il legal drama con Michael Weatherly, invece, ha inglobato la pandemia di Covid nelle trame della quinta stagione. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l’episodio 3×02 di The Rookie dal titolo ingiustizie e di cui vi riportiamo la sinossi: A causa di Armstrong, vengono intensificati i controlli sull’attuazione dei nuovi regolamenti. Lucy e Jackson aiutano Nolan a rimettere a posto la sua casa. Lopez affronta il suo primo giorno di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Secondo appuntamento con The3 e5 nella domenica sera di. Stasera, 25, andranno in onda due nuovi episodi delle serie tv. Il poliziesco con Nathan Fillion, tratto da una storia vera, prosegue la sua terza stagione concentrandosi sulla brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani. Il legal drama con Michael Weatherly, invece, ha inglobato la pandemia di Covid nelledella quinta stagione. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte con l’episodio 3×02 di Thedal titoloe di cui vi riportiamo la sinossi: A causa di Armstrong, vengono intensificati i controlli sull’attuazione dei nuovi regolamenti. Lucy e Jackson aiutano Nolan a rimettere a posto la sua casa. Lopez affronta il suo primo giorno di ...

