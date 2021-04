Tennis, Matteo Berrettini vince l’ATP di Belgrado (Di domenica 25 aprile 2021) Tennis, Matteo Berrettini ha vinto l’ATP di Belgrado. In romano in finale ha superato in tre set il russo Karatsev. Belgrado (SERBIA) – Matteo Berrettini ha vinto l’ATP di Belgrado. Primo successo in stagione per il romano che, in una finale molto combattuta con il russo e sorpresa di questa stagione Arslan Karatsev, è riuscito ad avere la meglio in tre set (6-1 3-6 7-6). Si tratta di un risultato molto importante per il nostro atleta dopo un periodo complicato. Una prima vittoria che arriva a poche settimane da un torneo fondamentale per lui come gli Internazionali di Tennis di Roma. BRAVO Berrettini @MattBerrettini outlasts Karatsev 6-1, 3-6, 7-6(0) to ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)ha vintodi. In romano in finale ha superato in tre set il russo Karatsev.(SERBIA) –ha vintodi. Primo successo in stagione per il romano che, in una finale molto combattuta con il russo e sorpresa di questa stagione Arslan Karatsev, è riuscito ad avere la meglio in tre set (6-1 3-6 7-6). Si tratta di un risultato molto importante per il nostro atleta dopo un periodo complicato. Una prima vittoria che arriva a poche settimane da un torneo fondamentale per lui come gli Internazionali didi Roma. BRAVO@Mattoutlasts Karatsev 6-1, 3-6, 7-6(0) to ...

Advertising

SuperTennisTv : MATTEO is BACK! ?? #Berrettini torna a vincere un titolo dopo Stoccarda 2019: l'italiano è il campione del… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MATTEO BERRETTINI VINCE L'ATP 250 DI BELGRADO BATTUTO IN FINALE IL RUSSO KARATSEV 6-1, 3-6, 7-6 ??… - Coninews : SUPER BERRETTINI ?? A Belgrado Matteo #Berrettini supera 6-1 3-6 7-6 Aslan Karatsev e conquista il #SerbiaOpen! Il… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: BERRETTINI IV ???? RE DI BELGRADO Matteo #Berrettini ???? vince al #SerbiaOpen2021 il 4º titolo battendo in finale il temibi… - ciccionocera00s : RT @sportface2016: +++Tennis, Matteo #Berrettini vince il torneo di #Belgrado battendo #Karatsev: quarto successo in carriera per lui+++ #A… -