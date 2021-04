Superlega: Rummenigge, 'è definitivamente chiusa, calcio diverso dagli affari' (Di domenica 25 aprile 2021) Monaco di Baviera, 25 apr. (Adnkronos) - L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ritiene che la Superlega europea sia fallita per sempre nonostante alcuni club siano attaccati al progetto. "L'idea è definitivamente finita. Quello è stato un colpo di avvertimento", ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Secondo il dirigente tedesco "forse è stata anche una buona cosa" che i piani per il nuovo campionato chiuso abbiano provocato proteste diffuse in tutto il mondo del calcio. Gli uomini d'affari che gestiscono alcuni dei club coinvolti ora hanno capito "che il calcio funziona in modo leggermente diverso dagli affari", ha aggiunto Rummenigge. Dei 12 club fondatori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Monaco di Baviera, 25 apr. (Adnkronos) - L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz, ritiene che laeuropea sia fallita per sempre nonostante alcuni club siano attaccati al progetto. "L'idea èfinita. Quello è stato un colpo di avvertimento", ha detto al quotidiano Bild am Sonntag. Secondo il dirigente tedesco "forse è stata anche una buona cosa" che i piani per il nuovo campionato chiuso abbiano provocato proteste diffuse in tutto il mondo del. Gli uomini d'che gestiscono alcuni dei club coinvolti ora hanno capito "che ilfunziona in modo leggermente", ha aggiunto. Dei 12 club fondatori della ...

