Simy nella storia, battuto anche Martins: pronta l'asta nella prossima sessione di mercato (Di domenica 25 aprile 2021) Stagione eccezionale Simeon Tochukwu Nwanko, detto Simy. Grandissime soddisfazioni dal punto di vista personale, dopo la doppietta messa a segno contro il Parma il nigeriano è salito a quota 19 gol confermandosi uno dei migliori bomber del campionato di Serie A. Solo due calciatori hanno fatto meglio e non si tratta di giocatori normali, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Lukaku. Ma le reti di Simy sono molto più pesanti perché realizzate in una squadra nettamente inferiore rispetto a Juventus e Inter. Il Crotone ha vinto contro il Parma, ma il destino verso la retrocessione è praticamente segnato. Il futuro di Simy Foto di Carmelo Imbesi / AnsaIl futuro di Simy non sarà certamente in terra calabrese, in estate si preannuncia una vera e propria asta. Il contratto del nigeriano è in scadenza nel 2022 ed il Crotone ...

