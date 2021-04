Rumenigge attacca Agnelli | “Io ho giocato a calcio | sono legato al calcio non solo al denaro”

(Di domenica 25 aprile 2021) Karl-Heinz Rummenigge, exnte tra le altre dell’Inter e oggi CEO del Bayern Monaco ha rifilato una nuova stoccata controin merito alla questione Super Lega. Intervistato dalla Bild, Kalle ha così parlato: “Se avessi saputo prima della Superlega avrei fatto di tutto per evitarla, con i nostri amici del Dortmund e del Paris. È un progetto definitivamente liquidato, inaccettabile e ora è importante che i club che hanno riconosciuto il proprio errore tornino nella famiglia del? Fa parte di un’altra generazione ed è un tipo di persona diversa da me. Io hoalale non soltanto al”. Foto: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rumenigge attacca

Senza di lui,e Watzke, sarebbe stata dura". Così è naufragato il progetto Superlega Tornando sul fallimento della Superlega, Ceferin ha spiegato come i tifosi siano stati determinanti: "Il ...Senza di lui,e Watzke, sarebbe stata dura". Così è naufragato il progetto Superlega Tornando sul fallimento della Superlega, Ceferin ha spiegato come i tifosi siano stati determinanti: "Il ...Rummenigge alla Bild: "Agnelli? E' diverso da me. Io sono legato al calcio, non solo ai soldi. Superlega archiviata" ...Nuove bordate all’indirizzo di Andrea Agnelli, stavolta arrivano da parte di Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco.