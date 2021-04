Pochi autobus e lezioni in presenza da aumentare: le scuole superiori pensando all'outdoor (Di domenica 25 aprile 2021) PESARO - L'appello dei presidi a docenti e ragazzi è corale: portare la didattica in presenza e le attività pratiche il più possibile fuori da scuola . Che siano spazi aperti, verdi o semplicemente ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 aprile 2021) PESARO - L'appello dei presidi a docenti e ragazzi è corale: portare la didattica ine le attività pratiche il più possibile fuori da scuola . Che siano spazi aperti, verdi o semplicemente ...

Advertising

Ione_Ferranti : RT @magozufus1: L’affascinante Virginia #Raggi ha detto che non è vero che sono gli autobus ad essere pochi: siamo noi romani che siamo tro… - apavo75 : RT @magozufus1: L’affascinante Virginia #Raggi ha detto che non è vero che sono gli autobus ad essere pochi: siamo noi romani che siamo tro… - robreg1 : RT @magozufus1: L’affascinante Virginia #Raggi ha detto che non è vero che sono gli autobus ad essere pochi: siamo noi romani che siamo tro… - magozufus1 : L’affascinante Virginia #Raggi ha detto che non è vero che sono gli autobus ad essere pochi: siamo noi romani che s… - PolatoEmiliano : @NicolaPorro Buona sera Porro, ci sono prodotti nanotecnologici di produzione italiana che garantistico l’igienizza… -